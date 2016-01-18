Россияне жалуются антимонопольщикам на подорожание овощей из «турецкого списка»

На «горячую линию» поступили жалобы на подорожание овощей. Большая часть касалась цен на томаты, рассказал «РГ» представитель службы. В самой ФАС резкого скачка цен пока не заметили и не ждут, что он вообще будет. По словам замглавы ведомства Андрея Цыганова, опыт прошлого года показал, что «каких-то безумных эксцессов быть не может, так как для них нет экономических предпосылок».

Перед новогодними праздниками ФАС все-таки рекомендовала крупнейшим объединениям производителей и поставщиков принять меры по сдерживанию роста цен на товары из санкционного списка, поскольку на Турцию приходилось около 20 процентов овощей, а на томаты - 60.

Сейчас на прилавках региональных торговых сетей еще можно обнаружить мясо птицы и репчатый лук турецкого производства. Это обусловлено значительно большими среди прочих запрещенных позиций сроками хранения говорит доцент кафедры «Маркетинг и логистика» Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Оптовые базы формируют страховые запасы товаров на складе, которые реализуются мелким оптом, но эти запасы подходят к концу, добавляет он.

В качестве поставщиков, которые уже замещают турецкие товары, выступают самые разные страны. Увеличились закупки овощей у российских производителей. Об этом «РГ» рассказали представители крупных торговых сетей. На долю турецких продуктов в них приходилось от одного до трех процентов товарооборота.

Но в отдельных категориях намного больше. Например, по цитрусовым - до 50 от категории, в овощах - до 40 процентов в отдельные месяцы рассказывает представитель «Дикси» Анастасия Орлова.

Данные портала Allbiz свидетельствуют, что российские предприниматели уже в декабре перестали закупать турецкие товары. Сегодня на смену Турции, к примеру, в поставках мандаринов пришли Китай, Марокко, Египет и Израиль. На рынке появились новые игроки из Пакистана, Аргентины, ЮАР, Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Перу.

Но все же наиболее эффективную цену предлагают китайцы, что и объясняет их лидирующие позиции на российском рынке цитрусовых говорит представительница портала Юлия Джанибекова.

Цены меняются с каждой поставкой. Влияние на них оказывают как стоимость логистики до места назначения в России, так и курс рубля в отношении мировых валют говорит Оксана Токарева из METRO Cash&Carry.