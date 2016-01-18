В 2015 году в нижнетагильском регионе упало количество перевозимых железной дорогой грузов

В целом за 2015 год на СвЖД было погружено 136 млн. тонн различных грузов. Это больше прошлого года на 2,4 %. Особенно много было перевезено в этом году нефтеналивных продуктов. Их прирост составил 14% по сравнению с 2014 годом. На 13% выросло количество погруженного зерна, на 6% продукции лесозаготовочных предприятий. В противовес им, на 14% упала погрузка строительных грузов, на 15% лома черных металлов, на 10% кокса.

Если говорить непосредственно о нижнетагильском регионе СвЖД, то здесь произошел спад на 3,7%. Тем не менее, грузоперевозка осталась в пределах плана. Спад объясняется частичным сокращением или замораживанием различных объектов на предприятиях в автодорожной, строительной и нефтегазодобывающей отраслях. Из-за этого особенно сильно упали перевозки лома черных металлов (на 22,6%) и строительных грузов (23%).

СвЖД смогла оптимизировать свою работу и предложила грузоперевозчикам актуальную услугу по грузоперевозке по расписанию. Это помогло добиться, с одной стороны, снижения задействованных в работе составов на треть, а с другой — уменьшило сроки доставки продукции.