В три раза медленнее инфляции: средняя зарплата свердловчан перевалила за 30 тыс. рублей

За 2015 год средняя зарплата в Свердловской области выросла на 3%. В ноябре прошлого года она составила 30,6 тыс. рублей. Согласно данным Свердловскстата, по сравнению с январем — ноябрем 2014 года в январе — ноябре 2015 года рост зарплат составил 4,5%.

Сильнее всего упали зарплаты в сфере обязательного социального страхования и государственного управления и обеспечения военной безопасности. В ноябре средняя зарплата таких работников составила 36,5 тыс. рублей и упала на 22% (по сравнению с ноябрем 2014 года).

Строители стали получать меньше на 1%, средняя зарплата сократилась до 24,7 тыс. рублей. По сравнению с январем — ноябрем 2014 года представители этой отрасли потеряли в зарплате 1,8%.

На 0,4% сократились заработки у работников сельского хозяйства. В среднем представители этой отрасли получают 20,7 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в Свердловской области — в сфере рыбоводства (15,9 тыс. рублей) и в гостиничном бизнесе (16,7 тыс. рублей). Это немногим больше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10320 тыс. рублей (на I квартал 2016 года).

Сильнее всего за год выросли зарплаты у научных работников — на 13,1% (до 53,5 тыс. рублей); работников, предоставляющих коммунальные и социальные услуги, — на 12,7% (до 27 тыс. рублей); финансистов — на 12,3% (до 51,9 тыс. рублей); сотрудников оптовой и розничной торговли — на 9,8% (до 24,1 тыс. рублей) и в сфере добычи полезных ископаемых — на 9,2% (до 33,1 тыс. рублей).