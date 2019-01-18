80% неработающих пенсионеров России стали получать повышенную пенсию
Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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Пенсионный фонд России опубликовал информацию о тех категориях пенсионеров, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии более 1 000 рублей. Преимущественно надбавки в первую очередь получили пенсионеры северных регионов страны и Москвы.
В 2019 году на прибавку в размере более 1 тыс. рублей к пенсии смогут получить те, у кого была более высокая заработная плата и кто получает пенсию более 14 тыс. рублей. Такими оказались пенсионеры северных регионов и Москвы. Вторую фиксированную выплату в размере 5 тыс. 300 рублей получили те, кто достиг 80-летнего возраста.
Пенсионеры, которые продолжают работать, индексацию не получат. 1 августа 2019 года для них произойдёт техническая индексация, сообщает «Газета.ru». Более 80% пенсионеров уже стали получать повышенные пенсии, до конца января оставшиеся 20% получат свои деньги.
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