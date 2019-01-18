Ударили по яйцам: сколько штук в упаковках свердловских производителей?

Сколько яиц у свердловских производителей? На пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе обсуждения «девятка» яиц заявил, что в Свердловской области, наоборот, будут выпускать коробки с дюжиной яиц. СМИ почувствовали неестественность этой истории после того, как уже на следующий день после заявления губернатора птицефабрика «Рефтинская» выложила фото с такой упаковкой.

После иронии в прессе и telegram-каналах об этом PR-ходе начальник отдела маркетинга предприятия Наталья Кузьмина в беседе с TagilCity.ru заявила, что это не было намеренно синхронизировано с правительством.

На самом деле, это был порыв, он не был никем спланирован. Сразу после пресс-конференции губернатора в конце рабочего дня мы собрались с руководством по направлениям, где обсудили то, что яйцо – не основной наш продукт, мы его вообще не продаём огромными объёмами. Его производство – сопутствующее, поэтому мы продаём яйцо исключительно в фирменной сети розничных магазинов. Яйцо – не особо маржинальный продукт, это больше один из базовых социальных товаров.

Наталья Кузьмина сообщила, что упаковка с дюжиной яиц уже появилась на прилавках города Асбеста и посёлка Рефтинский. О том, сколько по времени продлится такая акция, на предприятии пока не знают. Такое изменение в производстве не пойдёт на пользу производителю, однако и убытка не принесёт, уверены на фабрике.

Я не могу сказать, что мы сработаем в убыток. У нас не будет как таковой прибыли, но это будет социальная составляющая, потому что фабрика – это всё равно один из стратегических объектов Свердловской области. Объём выпускаемых яиц у нас небольшой – мы продаём порядка 5–6 тысяч яиц через фирменную сеть. Поэтому мы можем себе позволить такой шаг, поделилась начальник отдела маркетинга с TagilCity.ru.

«Это журналистам нечем заняться», или в продаже уже есть упаковки по 6 и 8 яиц Заместитель генерального директора ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Людмила Захарова в беседе с TagilCity.ru заявила, что информация, которую сейчас обсуждают в СМИ, – отсутствие иных новостных поводов.

Если честно, мы вообще не поняли из-за чего весь сыр-бор. Мы идем навстречу потребителю, и у нас есть упаковки и по 8, и по 6 штук, по 15, ради бога, и по 30. Я ничего не могу понять, такое ощущение, что народу и журналистам нечем заняться. У нас есть сейчас такое направление, как «мегаяйцо». Это очень крупные яйца весом более 85 граммов. Продаются в упаковках и по 6, и по 8 штук.

Производители давно придумывают способы сохранить цену и уменьшить фасовки Многие люди восприняли ситуацию с яйцами как насмешку над народом, которому и так уже предлагают купить 900 мл молока, 90 гр шоколада, а скоро и «вовсе будут измерять метр как 90 см».

Маркетологи признают, что такой способ уменьшения количества позволяет оставить цену прежней, чтобы подорожание не было так заметно.

Экономика должна быть экономной При росте цен на ресурсы (бензин, электроэнергию, водоснабжение и пр.) производители вынуждены идти на ухищрения: или поднимать цены прямо, или искать пути «визуально безболезненного» удорожания.

Бензин вырос, а куда без бензина? У нас производство, много площадок и внутренние перевозки, говорят производители.

Зависимость от ресурсов и нововведений в стране (в частности, поднятие НДС до 20%) влияет на итоговую цену продуктов. Кроме производителей яиц это ощутили на себе и хлебозаводы Свердловской области.