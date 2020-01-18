К 2022 году размер пенсий в России увеличится на 18%

По словам Дроздова, с 2019 по 2022 годы размер пенсионных выплат увеличится на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно. К 2022 году размер выплат составит 18 290 рублей. Также он напомнил, что в январе пенсии проиндексировали на 6,6%, выплаты увеличились на одну тысячу рублей. Средний размер пенсии после январской индексации составил 16 400 рублей.