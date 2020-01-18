К 2022 году размер пенсий в России увеличится на 18%

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В России к 2022 году размер пенсий увеличится на 18,26% в сравнении с 2019 годом. Об этом «Российской газете» рассказал глава ПФР Антон Дроздов.
По словам Дроздова, с 2019 по 2022 годы размер пенсионных выплат увеличится на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно. К 2022 году размер выплат составит 18 290 рублей. Также он напомнил, что в январе пенсии проиндексировали на 6,6%, выплаты увеличились на одну тысячу рублей. Средний размер пенсии после январской индексации составил 16 400 рублей.
У россиян, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще на размер фиксированной выплаты.
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