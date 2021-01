Эксперты рекомендуют отказаться от проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Эксперты посоветовали отказаться от проведения Универсиады в 2023 году, чтобы уменьшить расходы региона.

В беседе с TagilCity.ru экономист Игорь Костелев рассказал, что отказ от проведения массовых мероприятий становится нормой во многих мировых странах. Это обусловлено как ситуацией с COVID-19, так и высокими расходами на подобные проекты. Отказ от проведения Универсиады стал бы целесообразным решением для Екатеринбурга и Свердловской области. В масштабе мероприятие не выглядит очень крупным, сказал Костелев. В свою очередь, власти Свердловской области заявляют о хороших прогнозах по восстановлению экономики региона. К 2022 году жителям Среднего Урала обещают рост показателей, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом заявила в октябре 2020 года исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова. Эксперты редакции не согласны с подобными прогнозами. По их мнению, восстановление экономических показателей и начало роста возможно не раньше, чем через два-три года. Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter