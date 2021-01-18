Эксперты рекомендуют отказаться от проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

В свою очередь, власти Свердловской области заявляют о хороших прогнозах по восстановлению экономики региона. К 2022 году жителям Среднего Урала обещают рост показателей, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом заявила в октябре 2020 года исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.