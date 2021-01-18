Эксперты рекомендуют отказаться от проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Эксперты рекомендуют отказаться от проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Сегодня, 13:12ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Эксперты посоветовали отказаться от проведения Универсиады в 2023 году, чтобы уменьшить расходы региона.

В беседе с TagilCity.ru экономист Игорь Костелев рассказал, что отказ от проведения массовых мероприятий становится нормой во многих мировых странах. Это обусловлено как ситуацией с COVID-19, так и высокими расходами на подобные проекты.

Отказ от проведения Универсиады стал бы целесообразным решением для Екатеринбурга и Свердловской области. В масштабе мероприятие не выглядит очень крупным, сказал Костелев.

В свою очередь, власти Свердловской области заявляют о хороших прогнозах по восстановлению экономики региона. К 2022 году жителям Среднего Урала обещают рост показателей, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом заявила в октябре 2020 года исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Эксперты редакции не согласны с подобными прогнозами. По их мнению, восстановление экономических показателей и начало роста возможно не раньше, чем через два-три года.

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