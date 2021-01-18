Тагильская скорая досталась компании «РТ-социальная сфера»: а была ли альтернатива?

Всего в минувшем году компания участвовала в 11 торгах с негативными индикаторами, значится в системе «Маркер». Общая сумма по данным торгам составила 5,9 млрд рублей. Среди них шесть торгов прошли с жалобой в ФАС, в шести компания стала единственным участником (как и в Нижнем Тагиле). Три процедуры торгов с участием этой фирмы прошли с одним допущенными участником, при этом в двух к торгам не был допущен участник с наименьшей ценой. В итоге за минувший год компания в 9 из 11 торгов получила заказ без какого-либо снижения цены.