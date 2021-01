Тагильская скорая досталась компании «РТ-социальная сфера»: а была ли альтернатива?

До 21 января водители и другие немедицинские работники скорой помощи Нижнего Тагила должны подписать договоры с компанией, которая займется аутсорсингом, — ООО «РТ-социальная сфера». Мы изучили контракты нескольких подрядчиков и выяснили, что в нашей стране принято не конкурировать за аутсорсинг скорой помощи.

Антирекорд по стоимости машино-часа Переход на аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле вызвал негатив у сотрудников станции: люди стали опасаться за будущие зарплаты, потерю льгот и ухудшение условий труда. Однако общественники выступают против этого контракта не только из-за человеческого фактора. Они приводят цифры из аналогичных контрактов в других регионах России: так, стоимость одного машино-часа в Самаре в 2021-2023 годах будет расти от 577,2 до 624,3 рубля. В Кемеровской области - с 527,2 до 570,3 рубля. Волгоградская область будет платить аутсорсеру от 535 до 587 рублей за час работы водителя на специализированном автомобиле. В Свердловской области этот показатель составляет от 758 до 906,78 рублей в зависимости от марки и класса автомобиля, рассказала TagilCity.ru эксперт по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяна Валуева. Можно открыто говорить, что медицинские учреждения Свердловской области при формировании НМЦК (начальная максимальная цена контракта) установили АНТИ-РЕКОРД России, считает Валуева. Торги без вариантов С 2013 по 2019 год единственным инвестором, с которым взаимодействовало АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» по программе аутсорсинга транспортной функции скорой медицинской помощи было ООО «Эффективная система здравоохранения». На смену ООО «ЭСЗ» в 2020 году АНО «АИСС»» вывело на рынок другую компанию – ООО «РТ-социальная сфера». Всего в минувшем году компания участвовала в 11 торгах с негативными индикаторами, значится в системе «Маркер». Общая сумма по данным торгам составила 5,9 млрд рублей. Среди них шесть торгов прошли с жалобой в ФАС, в шести компания стала единственным участником (как и в Нижнем Тагиле). Три процедуры торгов с участием этой фирмы прошли с одним допущенными участником, при этом в двух к торгам не был допущен участник с наименьшей ценой. В итоге за минувший год компания в 9 из 11 торгов получила заказ без какого-либо снижения цены. Photo: 1mediainvest.ru В 2020 году «РТ-социальная сфера» получила восемь контрактов с негативными маркерами на 2,7 млрд рублей. Из них в семи не было снижения цены, на пять из контрактов поступили жалобы в ФАС, а в половине компания выступила единственным участником. В 2021 году компания стала единственными участником в двух торгах и получила аутсорсинг еще в двух уральских городах - Первоуральске и Каменске-Уральском. Подобная низкая или нулевая конкуренция в госзакупках по передаче скорых на аутсорсинг прослеживается и в работе ООО «Эффективная система здравоохранения». С 2016 по 2019 годы компания получила контракты в общей сумме на 3,7 млрд рублей. Все они связаны с работой с медицинскими учреждениями в разных городах, в том числе со станциями скорой помощи. По данными системы «Маркер», у компании числится порядка 140 штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафов по претензиям, предъявленным заказчиками, колеблется от нескольких тысяч рублей до 1,4 млн рублей. Также ежегодно среди контрактов «ЭСЗ» встречаются с негативными индикаторами — жалобами в ФАС, с единственным поставщиком, торгами без снижения. В декабре 2020 года налоговой инспекцией приостановлены операции по счетам ООО «ЭСЗ» в пяти банках. Собеседники редакции утверждают, что большая часть парка скорых помощей аутсорсера находится в залоге у банка, приостановлены выплаты поставщикам и подрядчикам. Кого обслуживает тагильский аутсорсер Более 33% ООО «РТ-социальная сфера» принадлежит АО НПК «Техмаш», которая находится во владении госкорпорации «Ростех». В 2020 году основными заказчиками компании стали: ГБУЗ Самарская СМП — 938 млн рублей,

ГБУЗ КО «НССМП» (Новокузнецк Кемеровской области) — 878 млн рублей,

ГБУЗ СО «ГССМП Г. Нижний Тагил» — 651,5 млн рублей,

Министерство здравоохранения Свердловской области — 120 млн рублей. Свердловскому Минздраву компания поставит два автомобиля — легковой за 2 млн рублей, а также 34 автомобиля скорой помощи на 118 млн рублей. Фактически этот контракт подтверждает, что они получили «зелёный свет» по всем контрактам с Минздравом региона, считает эскперт. В первых трех контрактах подрядчик будет оказывать «услуги в области медицины прочие». Противники передачи российских скорых на аутсорсинг считают, что до сих пор неизвестно, какую услугу по факту будет оказывать подрядчик, имеет ли он на это право и будет ли смысл для региона в этой услуге. Ни Минздрав СО, ни УФАС СО, ни сам заказчик так и не ответили: какая услуга приобретается по подписанному государственному контракту. Медицинская? Тогда хотелось бы увидеть соответствующую лицензию ООО «РТ Социальная сфера» на право оказания скорой медицинской помощи на территории города Нижний Тагил и Пригородного района,говорит Татьяна Валуева. В Свердловской области медицинская лицензия, по данным Росздравнадзора, выдана компании «РТ-социальная сфера» только в городе Первоуральск. В конце 2020 года работник тагильской скорой Михаил Смольников побывал по адресу, указанному в лицензии — ул. Прокатчиков, 16. По открытым данным в интернете, там находится лишь станция скорой помощи (видео есть в распоряжении редакции). На месте тагильчанину сказали, что никаких других организаций по этому адресу больше нет. После сотрудники попросили Смольникова покинуть станцию. Лицензий на медицинскую деятельность в Нижнем Тагиле у компании нет. Или все же в контракте указывается транспортная услуга? Транспортная функция в услуге СМП — неотъемлемая функция оказания скорой медицинской помощи. На аутсорсинг не может быть передана функция, которая связана с принципиально важными процессами, говорит Татьяна Валуева. Одним из плюсов передачи тагильской «скорой» областные власти называли обновление автопарка. Однако, по словам работников станции, в замене нуждается всего несколько машин из трех десятков автомобилей. Водители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто В течение всего срока покупки услуги руководители здравоохранения не могут быть уверены: передадут ли им по истечению срока договора машины, и это еще один стратегический риск. Как будет жить через три года ССМП города, оставшаяся за эти годы без водителей, технических специалистов, технической базы, — никто из нынешних руководителей, если они останутся у власти, гарантировать не в состоянии, опасается Татьяна Валуева. Также общественники не исключают, что вскоре состоится перевод сотрудников на ИП и самозанятых, поскольку пункт о привлечении соисполнителей включен в контракт. Поскольку никто не стал конкурировать с «РТ-социальная сфера» за тагильскую скорую, контракт получила эта компания. Работники местной скорой помощи, которые выступают против перехода на аутсорсинг, не нашли поддержки в регионе, поэтому они обратились к Владимиру Путину, а чтобы письмо действительно и оперативно дошло до главы государства, тагильчане попросили помощи у Сергея Носова. Тагильские медики «скорой» написали письмо Путину с просьбой об отмене аутсорсинга

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter