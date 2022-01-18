Завершить догазификацию Каменского района к 2025 году поручил Алексей Шмыков

Завершить догазификацию Каменского района к 2025 году поручил Алексей Шмыков
Завершить догазификацию Каменского района к 2025 году поручил Алексей Шмыков
Сегодня, 15:29ЭкономикаФото: 1MI
Доработать проект догазификации и завершить его реализацию в 2025 году поручено главе Каменского района Сергею Белоусову. Такое решение было вынесено после изучения ситуации вице-губернатором Алексеем Шмыковым по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Несколько лет назад проект межпоселкового газопровода был готов. Он должен пролегать от Каменска-Уральского через села Бараюановское, Сипавское и Пирогово. Проект был одобрен госэкспертизой в 2019 году. Его стоимость оценивалась в 222 миллиона рублей.

Алексей Шмыков считает, что проекту требуется доработка, так как нужно пересчитать цену на стоимость материалов и работ 2022 года и получить заключение министерства экономики. Кроме того, реализацию проекта стоит разбить на три года — в 2022 году провести согласования, в 2023–2025 годах уже провести непосредственно строительство, сообщает департамент информполитики.

Соответствующие поручения были даны главе Каменского района Сергею Белоусову, министру АПК Артёму Бахтереву, министру экономики Денису Мамонтову, министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. А реализация проекта будет находиться под контролем Шмыкова.

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Свердловская областьгазификацияприродный газкаменский район
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