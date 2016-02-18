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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства принимает заявки на участие в международных бизнес-поездках и форумах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства принимает заявки на участие в международных бизнес-поездках и форумах

18 февраля 2016, 16:25Экономика
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