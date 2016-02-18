Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства принимает заявки на участие в международных бизнес-поездках и форумах

Сейчас, благодаря высокому росту валют, продукция уральских компаний способная составить конкуренцию на разноплановых рынках. Несмотря на это, в силу сложной экономической обстановки, малый бизнес не может позволить себе неподъемные затраты на участие в международных ярмарках, встречах и форумах. А как показал опыт прошлого года, именно на подобных мероприятиях и заключается значительная доля контрактов.

Поэтому, Международный центр будет помогать уральским компаниям в организации поездок заграницу и возьмет на себя 80% всех расходов, начиная от оплаты участия в мероприятиях и заканчивая поиском потенциальных клиентов.

На эту весну намечен целый ряд бизнес-выставок с участием иностранных предприятий, планирующих экспортировать свою продукцию. К примеру, строительная выставка в Казахстане, в Китае – Кантонская ярмарка, в Брюсселе пройдет выставка морепродуктов, в Иране – нефтехимическая выставка. Международный центр помогает предпринимателям не только заграницей, но и на территории области, организуя биржи контактов, с участием иностранных партнеров. Уже 29 февраля Свердловскую область посетит делегация из Южно-Африканской республики.

Всего в этом году, на участие в международных поездках, планируется выделить 7 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Также в развитии бизнеса различным компаниям может помочь маркетинговое агентство. Благодаря работе сотрудников агентств можно предугадать все риски, сделать свой сайт более притягательным для клиентов и многое другое.