24,7 млн руб. выделены из городского бюджета на содержание кладбищ Нижнего Тагила

Совещание по вопросам благоустройства кладбищ провел и. о. замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

В 2018 году на благоустройство кладбищ было выделено 28 миллионов рублей, в настоящий момент стартовая цена на оказание услуг по эксплуатационному содержанию кладбищ в 2019 году составляет 24,7 миллиона рублей. Торги пройдут 21 февраля. Об этом сказал директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрий Шамин.

Самым насущным на сегодняшний день вопросом, по словам директора, является вывоз ТКО с территорий кладбищ. Из городской казны на эти цели выделены 2 миллиона 500 тысяч рублей. Проезжающие мимо кладбищ люди выбрасывают мусор в контейнеры, находящиеся за ограждением мест захоронения. На совещании было принято решение о вывозе мусора по факту накопления.