Нижнему Тагилу не станут финансировать покупку новых остановочных комплексов
Сегодня, 16:18ЭкономикаФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Областное Министерство транспорта отказалось выделить Нижнему Тагилу средства на приобретение новых остановок. Об этом рассказал замначальника управления горхозяйством Михаил Семин на заседании комиссии гордумы, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с этим депутаты предложили разработать муниципальную программу и тратить на обновление остановок четыре миллиона в год.
Сейчас в Нижнем Тагиле 396 автобусных и 165 трамвайных остановок. Из них в общей сложности замены требуют 310 штук. В прошлом году в городе заменили пять остановочных комплексов стоимостью 80 тысяч рублей каждый. Изготовили их в исправительной колонии № 12.
В текущем году у муниципалитета нет целевых средств на приобретение остановок. Для этого в областной Минтранс была наплавлена заявка на выделение 21 миллиона рублей. Однако из министерства пришел отказ, там считают приобретение остановок делом города.
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