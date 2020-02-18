Нижнему Тагилу не станут финансировать покупку новых остановочных комплексов

В связи с этим депутаты предложили разработать муниципальную программу и тратить на обновление остановок четыре миллиона в год.

Сейчас в Нижнем Тагиле 396 автобусных и 165 трамвайных остановок. Из них в общей сложности замены требуют 310 штук. В прошлом году в городе заменили пять остановочных комплексов стоимостью 80 тысяч рублей каждый. Изготовили их в исправительной колонии № 12.