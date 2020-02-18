Петербургская фирма через суд требует от УВЗ 250 миллионов рублей

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, петербургская фирма намерена взыскать с УВЗ 250 миллионов рублей. Дата слушания пока не назначена. «Рамэк-ВС» занимается производством компьютеров и является подрядчиком Министерства обороны России.

Напомним, 20 января воронежское ООО «ИКФ «Солвер» подало иск в суд к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей. В пресс-службе предприятия пояснили, что с исковыми требованиями не согласны, а также отметили, что «Солвер» не исполнил свои обязательства по контракту.