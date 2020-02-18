Петербургская фирма через суд требует от УВЗ 250 миллионов рублей
Сегодня, 10:31ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 февраля в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от компании «Рамэк-ВС» из Санкт-Петербурга к «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле, пишут «Ведомости Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, петербургская фирма намерена взыскать с УВЗ 250 миллионов рублей. Дата слушания пока не назначена. «Рамэк-ВС» занимается производством компьютеров и является подрядчиком Министерства обороны России.
Напомним, 20 января воронежское ООО «ИКФ «Солвер» подало иск в суд к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей. В пресс-службе предприятия пояснили, что с исковыми требованиями не согласны, а также отметили, что «Солвер» не исполнил свои обязательства по контракту.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей