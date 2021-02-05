2,5 тысячи миллионеров проживают в Нижнем Тагиле и соседних городах

В 2020 году 2,4 тысячи жителей Нижнего Тагила и ближайших городов заявили о доходе свыше одного миллиона рублей. 40 горожан сообщили о доходе до 100 миллионов рублей, пишет ИА «Все новости».
28,7 тысячи налогоплательщиков задекларировали получение дохода по трудовым договорам, 4,5 тысячи человек смогли продать недвижимость, также 1,7 тысячи граждан получили доход от продажи автомобиля.
Отчитаться о доходах жителям Свердловской области необходимо до 30 апреля, напомнили в ФСН. До 15 июля нужно оплатить налог.
Напомним, долги по налогам жителей Нижнего Тагила и соседних городов превысили 300 миллионов рублей. Данные предоставлены за 2019 год.