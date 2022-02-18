Антон Шипулин попросил у министра спорта денег на новый биатлонный центр

В частности, депутат просит помочь добиться финансирования из федерального бюджета, так как стоимость материалов выросла и в смету уложиться не получится.
На данный момент, по словам Шипулина, проект завершен и проходит экспертизу. Стоимость ранее составляла 4-5 миллиардов рублей, но теперь его цена будет выше. Поэтому Шипулин попросил господдержки хотя бы на одном из шести этапов.
По словам Матицына, проект интересный и после получения решения экспертизы будет сделано обоснование для получения финансирования.
Напомним, план возведения биатлонного комплекса на Ново-Московском тракте появился в 2018 году. Комплекс планируется расположить недалеко от базы «Динамо». Кроме непосредственно биатлона, на площадке можно будет заниматься еще тремя десятками видов спорта.