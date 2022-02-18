Налоговая банкротит тагильского производителя радиаторов из-за долга в 96 млн

В начале 2021 года на предприятии была проведена камеральная проверка. Оказалось, что НЛК арендует оборудования и помещения НТКРЗ и производит чугунные радиаторы отопления. Ведомство выяснило, что НЛК занималось изготовлением той же продукции, но при этом у предприятия не было разрешений на эту деятельность.
На сайте самой литейной компании сообщается, что она — единственный производитель чугунных радиаторов в РФ.
Напомним, ранее НЛК из Нижнего Тагила стал известен невыплатой зарплаты сотрудникам. В марте 2021 года стало известно о том, что работники с декабря не получают оплату труда. В апреле 2021 года на заводе прошла прокурорская проверка, которая выявила нарушения. Тогда налоговая служба также пыталась обанкротить предприятие из-за долга в 83 миллиона рублей. В июне задолженность по зарплате была выплачена.