Налоговая банкротит тагильского производителя радиаторов из-за долга в 96 млн

Налоговая банкротит тагильского производителя радиаторов из-за долга в 96 млн
Налоговая банкротит тагильского производителя радиаторов из-за долга в 96 млн
Сегодня, 17:31ЭкономикаФото: 1MI
Налоговая служба требует признать банкротом «Нижнетагильскую литейную компанию». Причиной стал долг в 96,3 миллиона рублей.

В начале 2021 года на предприятии была проведена камеральная проверка. Оказалось, что НЛК арендует оборудования и помещения НТКРЗ и производит чугунные радиаторы отопления. Ведомство выяснило, что НЛК занималось изготовлением той же продукции, но при этом у предприятия не было разрешений на эту деятельность.

На сайте самой литейной компании сообщается, что она — единственный производитель чугунных радиаторов в РФ.

Напомним, ранее НЛК из Нижнего Тагила стал известен невыплатой зарплаты сотрудникам. В марте 2021 года стало известно о том, что работники с декабря не получают оплату труда. В апреле 2021 года на заводе прошла прокурорская проверка, которая выявила нарушения. Тогда налоговая служба также пыталась обанкротить предприятие из-за долга в 83 миллиона рублей. В июне задолженность по зарплате была выплачена.

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Нижний Тагил
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