Решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков оспорил тагильский УСМ

Напомним, в ФАС обратилась администрация Нижнего Тагила через СЗГХ, расторгнувшую контракт на строительство дорог на Муринских прудах в одностороннем порядке. Он был заключен летом 2017 года. Однако в результате работы были выполнены не полностью. Поэтому выдвинуто требование о признании компании недобросовестным подрядчиком.