Решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков оспорил тагильский УСМ

Компания требует признать недействительным решение ФАС. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде 22 февраля.
Напомним, в ФАС обратилась администрация Нижнего Тагила через СЗГХ, расторгнувшую контракт на строительство дорог на Муринских прудах в одностороннем порядке. Он был заключен летом 2017 года. Однако в результате работы были выполнены не полностью. Поэтому выдвинуто требование о признании компании недобросовестным подрядчиком.
Кроме того, по данному контракту ООО «ЮристКомпани» пытается взыскать 3,5 миллиона рублей с СЗГХ и Управления городским хозяйством.