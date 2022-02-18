Решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков оспорил тагильский УСМ

Решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков оспорил тагильский УСМ
Решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков оспорил тагильский УСМ
Сегодня, 17:11ЭкономикаФото: 1MI
ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила, занимающееся реконструкцией путепровода на улице Циолковского, оспорило решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания требует признать недействительным решение ФАС. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде 22 февраля.

Напомним, в ФАС обратилась администрация Нижнего Тагила через СЗГХ, расторгнувшую контракт на строительство дорог на Муринских прудах в одностороннем порядке. Он был заключен летом 2017 года. Однако в результате работы были выполнены не полностью. Поэтому выдвинуто требование о признании компании недобросовестным подрядчиком.

Кроме того, по данному контракту ООО «ЮристКомпани» пытается взыскать 3,5 миллиона рублей с СЗГХ и Управления городским хозяйством.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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