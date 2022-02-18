Впервые в 2022 году в Свердловской области подешевела капуста

За период с 4 по 11 февраля цена на овощ снизилась на 0,45% до 59,55 рубля. Из овощей также подешевели картофель до 45,82 рубля (-0,52%), лук до 28,21 рубля (-1,95%), свекла до 41,66 рубля (-2,39%) и помидоры до 181,64 рубля (-1,15%). Однако морковь подорожала до 46,75 рубля (+2,72%), а огурцы — до 199,72 рубля (+1,76%).