Впервые в 2022 году в Свердловской области подешевела капуста

Впервые в 2022 году в Свердловской области подешевела капуста
Впервые в 2022 году в Свердловской области подешевела капуста
Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: 1MI
Снижение цены на капусту впервые зафиксировал Свердловскстат в 2022 году.

За период с 4 по 11 февраля цена на овощ снизилась на 0,45% до 59,55 рубля. Из овощей также подешевели картофель до 45,82 рубля (-0,52%), лук до 28,21 рубля (-1,95%), свекла до 41,66 рубля (-2,39%) и помидоры до 181,64 рубля (-1,15%). Однако морковь подорожала до 46,75 рубля (+2,72%), а огурцы — до 199,72 рубля (+1,76%).

В целом, часть основных продуктов прибавила в цене от 1 до 2%. Также за неделю зафиксировано небольшое снижение цены на рыбу, подсолнечное масло, сыр, сахар, рис и другие товары. Литр молока свердловчане в среднем приобретали за 58,25 рубля, десяток яиц — за 79,6 рубля, а килограмм курицы обходился в 172,19 рубля.

Напомним, за период с января 2021 по январь 2022 года капуста в Свердловской области подорожала в 2,7 раза, до 59,6 рубля. Этот овощ подорожал больше всего среди продуктов в регионе.

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