Великий чайный путь вернется в Нижний Тагил. Теперь, как туристический маршрут
18 марта 2016, 19:20ЭкономикаДенис Таратонов
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Нижний Тагил продолжает развивать свою туристическую деятельность. 17 марта Нижний Тагил вступил в туристический союз трех государств: России, Китая и Монголии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Целью проведения в Москве экономического форума «Великий чайный путь», было создание самого протяженного трансграничного туристического маршрута. Как несложно догадаться, он должен проходить по городам, по которым проходил древний «Великий чайный путь». Таким образом, маршрут должен протянуться от Китая, пересечь Монголию и закончиться в России, в Санкт-Петербурге. В России он протянется по 28 регионам.
Представителем Нижнего Тагила на форуме выступила заместитель мэра Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Именно ей выпала честь подписать исторические документы о вступлении Нижнего Тагила в Туристический союз.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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