Великий чайный путь вернется в Нижний Тагил. Теперь, как туристический маршрут

Целью проведения в Москве экономического форума «Великий чайный путь», было создание самого протяженного трансграничного туристического маршрута. Как несложно догадаться, он должен проходить по городам, по которым проходил древний «Великий чайный путь». Таким образом, маршрут должен протянуться от Китая, пересечь Монголию и закончиться в России, в Санкт-Петербурге. В России он протянется по 28 регионам.