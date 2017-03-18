Нижний Тагил заключил новые соглашения с потенциальными резидентами ТОСЭР

Напомним, Нижний Тагил, как моногород, претендует на получение статуса ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития . Продолжается сбор документов для подачи заявки. В настоящее время муниципалитет продолжает рассматривать варианты выгодного сотрудничества с инвесторами в разных сферах.

Евгения Черемных, заместитель главы администрации города, заявила о том, что предприниматели малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на финансовую помощь из федерального бюджета. Так, например, семь бизнесменов смогут получить в 2017 году 750 000 рублей на реализацию социальных проектов. Для начинающих предпринимателей предусмотрено 13 грантов по 300 000 рублей на покупку франшизы или оборудования для своего проекта.