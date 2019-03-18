«Аэрофлот» за деньги начнет поздравлять пассажиров и доставлять багаж
Сегодня, 10:17ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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«Аэрофлот» в России начнет предоставлять за деньги дополнительные услуги пассажирам. В частности, поздравление с днем рождения на борту самолета или доставку багажа из аэропорта.
Как сообщает генеральный директор компании Виталий Савельев, предоставление допуслуг - вынужденная мера.
Несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкой платежеспособности россиян, говорит Савельев. Таким образом, «Аэрофлот» планирует увеличить доход от дополнительных услуг до 20%, сейчас показатель достигает 6%.
Всего в список неавиационных услуг включено 20 наименований, среди которых - доставка багажа и поздравление с днем рождения или иным событием на борту самолета, пишут «Новые Известия».
Ранее авиакомпания сообщила об увеличении топливного сбора на 200 рублей. Подорожание ожидается с 1 апреля 2019 года.
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