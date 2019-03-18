«Аэрофлот» за деньги начнет поздравлять пассажиров и доставлять багаж

Как сообщает генеральный директор компании Виталий Савельев, предоставление допуслуг - вынужденная мера.

Несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкой платежеспособности россиян, говорит Савельев. Таким образом, «Аэрофлот» планирует увеличить доход от дополнительных услуг до 20%, сейчас показатель достигает 6%.

Всего в список неавиационных услуг включено 20 наименований, среди которых - доставка багажа и поздравление с днем рождения или иным событием на борту самолета, пишут «Новые Известия».