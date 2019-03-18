Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,3 млн рублей за проект фонтана на Уралмаше
Администрация Екатеринбурга заплатит 1,3 миллиона рублей за проект фонтана на Уралмаше, еще 700 тысяч мэрия готова заплатить за благоустройство сквера вокруг фонтана.
В стоимость работ по проектированию фонтана включены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Непосредственно сама разработка проекта обойдется в 930 тысяч рублей от указанной суммы.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен при разработке проекта предусмотреть создание разноуровневой подсветки струй воды, а также его центральной и основной чаши. Все конструкции должны иметь антивандальную защиту. Помимо этого, заказчики предполагают размещение рядом с фонтаном в зимний период искусственной ели высотой не менее 18 метров.
Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок. Заявки от участников принимаются до 8 апреля.
Отдельный конкурс объявлен на поиск подрядчика по благоустройству сквера вокруг фонтана, на это выделено 700 тысяч рублей.