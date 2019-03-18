Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,3 млн рублей за проект фонтана на Уралмаше

В стоимость работ по проектированию фонтана включены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Непосредственно сама разработка проекта обойдется в 930 тысяч рублей от указанной суммы.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен при разработке проекта предусмотреть создание разноуровневой подсветки струй воды, а также его центральной и основной чаши. Все конструкции должны иметь антивандальную защиту. Помимо этого, заказчики предполагают размещение рядом с фонтаном в зимний период искусственной ели высотой не менее 18 метров.

Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок. Заявки от участников принимаются до 8 апреля.