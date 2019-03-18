Мэрия Тагила потратит 6 млн рублей на автоматизацию военной тревоги
Сегодня, 15:56ЭкономикаФото: startupdonut.co
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Администрация Нижнего Тагила приобретет 16 блоков управления городскими сиренами общей стоимостью не более 6 млн 141 тысячи рублей. Закупку МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» проводит в соответствии с госпрограммой «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Блоки управления необходимы для интеграции с действующей муниципальной автоматизированной системой централизованного оповещения города на базе комплекса «Грифон» и позволит по выделенной линии включать городские сирены в двух режимах: «Внимание всем» и «Воздушная тревога».
Электронный аукцион по определению поставщика администрация Нижнего Тагила подведет 25 марта.
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