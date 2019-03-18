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Мэрия Тагила потратит 6 млн рублей на автоматизацию военной тревоги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Тагила потратит 6 млн рублей на автоматизацию военной тревоги

Сегодня, 15:56ЭкономикаФото: startupdonut.co
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