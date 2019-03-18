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Повышение НДС может принести убытки тагильскому «Уралвагонзаводу»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Повышение НДС может принести убытки тагильскому «Уралвагонзаводу»

Сегодня, 11:39ЭкономикаФото: Официальный сай УВЗ
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