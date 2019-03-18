Повышение НДС может принести убытки тагильскому «Уралвагонзаводу»
Повышение НДС до 20% может принести убытки тагильскому «Уралвагонзаводу». Уже сейчас увеличение ставки осложнило заключение договоров и поставку техники.
Гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что увеличение ставки НДС привело к сложностям с выполнением гособоронзаказа. Возникает коллизия, так как договоры заключены с учетом ставки 2018 года - 18%, а в текущем году налоговая принимает НДС 20%, пишет РБК.
Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии,говорит Потапов.
Консолидированная выручка УВЗ, входящего в «Ростех», по итогам 2018 года, составила 147 миллиардов рублей.
По выручке могу сказать совершенно четко, что продукции у нас изготовлено примерно на 160 миллиардов, если смотреть в денежном выражении,сообщил Потапов.
Глава УВЗ сообщил, что обязательства предприятия будут исполнены в рамках закона, но при этом корпорация не хотела бы нести убытки.