Повышение НДС может принести убытки тагильскому «Уралвагонзаводу»

Гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что увеличение ставки НДС привело к сложностям с выполнением гособоронзаказа. Возникает коллизия, так как договоры заключены с учетом ставки 2018 года - 18%, а в текущем году налоговая принимает НДС 20%, пишет РБК.

Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии,говорит Потапов.

Консолидированная выручка УВЗ, входящего в «Ростех», по итогам 2018 года, составила 147 миллиардов рублей.

По выручке могу сказать совершенно четко, что продукции у нас изготовлено примерно на 160 миллиардов, если смотреть в денежном выражении,сообщил Потапов.