Курс доллара вырос до 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Стоимость евро уже превышает 87 рублей.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара с расчетом «завтра» на 15:50 по Московскому времени вырос на 4,33 рубля до 79,77 рублей, а евро — на 4,62 рубля до 87,52.

В ходе торгов доллар увеличивался в цене до 79,95 рубля, евро — до 87,66 рубля. Это максимальное значение с февраля 2019 года.