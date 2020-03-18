Курс доллара вырос до 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже
Сегодня, 21:11ЭкономикаФото: pixabay.com
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Впервые с 2014 года доллар приблизился к отметке в 80 рублей, сообщают «РИА-Новости».
Стоимость евро уже превышает 87 рублей.
Согласно данным Мосбиржи, курс доллара с расчетом «завтра» на 15:50 по Московскому времени вырос на 4,33 рубля до 79,77 рублей, а евро — на 4,62 рубля до 87,52.
В ходе торгов доллар увеличивался в цене до 79,95 рубля, евро — до 87,66 рубля. Это максимальное значение с февраля 2019 года.
Обвал рубля происходит по причине распространения коронавирусной инфекции, а также из-за подешевевшей нефти. Стоимость последней впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 25 долларов (WTI) и 28 долларов (Brent) впервые с 10 января 2016 года.
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