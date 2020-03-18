УВЗ в Тагиле пытается отсудить 205,9 миллиона рублей у «Восточный экспресс банк»

«Уралвагонзавод» обратился в суд с требованием к ПАО «Восточный экспресс банк» по факту неудовлетворения банком законного требования Общества по независимой банковской гарантии в связи с нарушением контрагентом (АО«РАМЭК-ВС) сроков исполнения договора, обеспеченного банковской гарантией, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.