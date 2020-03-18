УВЗ в Тагиле пытается отсудить 205,9 миллиона рублей у «Восточный экспресс банк»
АО «НПК «Уралвагонзавод» подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Восточный экспресс банк» о взыскании 205,9 миллиона рублей.
Причиной иска стало невыполнение банком требований по выплате гарантии.
«Уралвагонзавод» обратился в суд с требованием к ПАО «Восточный экспресс банк» по факту неудовлетворения банком законного требования Общества по независимой банковской гарантии в связи с нарушением контрагентом (АО«РАМЭК-ВС) сроков исполнения договора, обеспеченного банковской гарантией, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Судебное заседание состоится 19 марта.
Напомним, ранее АО «НПК «Уралвагонзаводу» отсудил у ПАО КБ «Восточный» 1,3 миллиона рублей в качестве банковской гарантии за нарушения контракта ООО «ИМПЭКС». Изначально УВЗ заявлял требования о взыскании 21 миллиона рублей, но в ходе судебного разбирательства снизил заявленную сумму. В качестве третьего лица в деле участвовал ООО «ИМПЭКС».