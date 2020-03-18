В Нижнем Тагиле ВГОК оспорил решение налоговой о взыскании 38 миллионов рублей
Сегодня, 09:51ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле подало иск в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы оспорить налоговое правонарушение на сумму 38,9 миллиона рублей, предъявленное Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10. Суд полностью удовлетворил требования комбината.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно решению ФНС от 11 октября 2019 года, ВГОК был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Комбинат решил признать недействительным данное решение в отношении шахт Магнетитовая и Естюнинская в части налога на добычу полезных ископаемых в сумме 38,9 миллиона рублей.
Суд удовлетворил иск ВГОКа. Требование ФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения приостановлено до вступления решения суда в силу.
Напомним, в начале года в отношении комбината начаты исполнительные производства на общую сумма 2,8 миллиона рублей, из которых 253,9 тысячи рублей пойдут в бюджет Российской Федерации.
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