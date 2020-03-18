В Нижнем Тагиле ВГОК оспорил решение налоговой о взыскании 38 миллионов рублей

Согласно решению ФНС от 11 октября 2019 года, ВГОК был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Комбинат решил признать недействительным данное решение в отношении шахт Магнетитовая и Естюнинская в части налога на добычу полезных ископаемых в сумме 38,9 миллиона рублей.

Суд удовлетворил иск ВГОКа. Требование ФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения приостановлено до вступления решения суда в силу.