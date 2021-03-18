Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

Он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, на которой были подведены итоги работы ведомства в 2020 году и обозначены цели на 2021 год. По словам Путина, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными».