Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

Сегодня, 12:14ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Решить проблему с необоснованным повышением тарифов на оплату ЖКУ поручил президент России Владимир Путин.

Он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, на которой были подведены итоги работы ведомства в 2020 году и обозначены цели на 2021 год. По словам Путина, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными».

Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры, цитирует слова главы России пресс-служба Кремля.

Напомним, в январе жители Нижнего Тагила также пожаловались на рост платежей за отопление. В управляющих компаниях пояснили, что сумма увеличилась из-за морозов, так как в домах с общедомовым счетчиком расчеты проводят в зависимости от их показателей.

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