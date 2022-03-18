Екатеринбуржцы заявили об отмене заказов по старым ценам в интернет-магазинах

Екатеринбуржцы заявили об отмене заказов по старым ценам в интернет-магазинах
Екатеринбуржцы заявили об отмене заказов по старым ценам в интернет-магазинах
Сегодня, 13:12ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Жители Екатеринбурга начали жаловаться, что их заказы в интернет-магазинах, сделанные по старым ценам, отменяются и они приходят уже по новой стоимости.

Екатеринбурженка Ольга приобрела 4 марта телевизор LG за 55 тысяч рублей. Девушка внесла предоплату. Однако в назначенный день ей технику не привезли, но СМС с подтверждением доставки она получила. При обращении в магазин ей заявили, что по заказу нет доставки, а потому его отменили. Теперь, по словам девушки, телевизор стоит 82 тысячи рублей, пишет Е1. Теперь она намерена обратиться в Роспотребнадзор, а также в суд.

В пресс-службе «М.Видео» пояснили, что заказы выполняются, когда товары есть в наличии. В данном случае отмена заказа была по причине отсутствия нужной модели. В таком случае магазин связывается с покупателем и предлагает похожие варианты, а если он отказывается, то заказ отменяется.

Девушка заявляет, что ей предложили забрать витринный образец. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что отмена заказа в одностороннем порядке является нарушением закона, так как магазин обязан продать товар по заявленной цене. Если у потребителя есть доказательства, то должны быть предоставлены документы в суд.

Еще один екатеринбуржец узнал о подорожании во время доставки. Он приобрел холодильник 25 февраля, а доставка была назначена на 28. Однако несколько раз дата переносилась. В итоге холодильник был доставлен и во время оплаты покупатель узнал, что стоит он не 36 тысяч, а 62 тысячи.

В магазине «Ситилинк» претензию мужчины удовлетворили и продали товар по старой цене.

Сюжеты:
ЦеныЕкатеринбург
Материалы по теме:
экономикапокупкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы