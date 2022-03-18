Проверку цен на продукты и средства гигиены в России начала Генпрокуратура

Проверку цен на продукты и средства гигиены в России начала Генпрокуратура
Проверку цен на продукты и средства гигиены в России начала Генпрокуратура
Сегодня, 19:52ЭкономикаФото: 1MI
Генпрокуратура РФ начала проверку стоимости товаров по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.), говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим прокурорам регионов, на территории которых работают производители и поставщики, поручено проверить законность повышения цен.

По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования по пресечению создания искусственного дефицита и необоснованного повышения цен. Эта ситуация взята на особый контроль в Генпрокуратуре РФ.

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Цены
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