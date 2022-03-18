Проверку цен на продукты и средства гигиены в России начала Генпрокуратура

Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.), говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим прокурорам регионов, на территории которых работают производители и поставщики, поручено проверить законность повышения цен.
По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования по пресечению создания искусственного дефицита и необоснованного повышения цен. Эта ситуация взята на особый контроль в Генпрокуратуре РФ.