Стоит ли покупать квартиру в Тагиле в 2022 году? Отвечают риелтор и аналитик

Стоит ли покупать квартиру в Тагиле в 2022 году? Отвечают риелтор и аналитик
Стоит ли покупать квартиру в Тагиле в 2022 году? Отвечают риелтор и аналитик
Сегодня, 10:23ЭкономикаУльяна СавинаФото: 1MI
Купить квартиру в Нижнем Тагиле — неразумное решение или все-таки рациональное вложение денег в 2022 году? На эти вопросы редакции TagilCity.ru ответил аналитик и тагильский риелтор. Их мнения координально разнятся, но выход для желающих приобрести жилье в этом году все-таки есть.

Начало новой экономической реальности в конце февраля 2022 года отразилось и на рынке недвижимости. Квартиры подорожали в среднем от 100 до 500 тысяч рублей. Это следствие ажиотажного спроса среди покупателей, а не санкций, роста валюты или повышения ставки Центробанка, утверждают эксперты.

Тагильчане вкладывают сбережения в самое устойчивое и всегда востребованное имущество. Также те, кто успел взять ипотеку до повышения ставки ЦБ, ускоренно выбирают жилье в отведенный банком срок.

Мы выбирали квартиру от 60 квадратных метров на Вагонке. Еще осенью они были дешевле, где-то 3,25 миллиона рублей. Сейчас такие же примерно стоят 3,85 миллиона рублей, то есть на 500 тысяч подорожали, рассказывает многодетная тагильчанка Евгения, которая 24 февраля получила сертификат на улучшение жилищных условий.

Спрос в данном случае родил не предложение, а повышение цен: продавцы перестали торговаться и, так же как и покупатели, стараются получить максимальную выгоду в сложившихся условиях, поделился в беседе с редакцией TagilCity.ru риелтор компании «Миэль» Кирилл Терновых.

Стоит ли покупать недвижимость в Нижнем Тагиле в 2022 году

Инвестиция в недвижимость будет выгодна, если покупатель владеет полной суммой или берет ипотеку с господдержкой, говорит аналитик Наталия Пырьева. В краткосрочной перспективе цены будут только расти из-за высокого спроса, поэтому следует дождаться прояснений, а не заключать ипотечный договор под 20%.

Риелтор Кирилл Терновых, напротив, уверен, что покупка жилья — с ипотекой или без — надежное сохранение средств.

Даже с учетом поднятия цен на недвижимость разница между сегментами рынка практически всегда остается неизменной, здесь речь идет об улучшении жилищных условий или о расширении жилой площади, то есть об уровне доплаты в той или иной ситуации, говорит он.

При этом повышенная ставка по ипотеке, по словам агента по недвижимости, не должна стать преградой для покупки жилья — в дальнейшем заем можно рефинансировать. Другими словами, при стабилизации экономики и снижении ставки Центробанка можно взять кредит под более выгодный процент и закрыть ипотеку.

Что будет с рынком недвижимости в 2022 году

По оценке экспертов, стоимость жилья и ставка по ипотеке будут полностью зависеть от экономической и политической ситуации в стране. Риелтор и аналитик уверены, что государство в ближайшее время разработает меры поддержки: санкционное давление снизят кредитные каникулы, особые условия по ипотеке, а также поддержка строительного сектора.

В частности, в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки с использованием высоконадежных ипотечных портфелей банков (ВИП). Задачей государства теперь будет простимулировать спрос на жилье со стороны населения, чтобы обеспечить работу для строительного сектора, прокомментировала аналитик финансового портала «Фиам».

В зоне риска из-за нестабильной экономической ситуации оказались застройщики, считает Наталия Пырьева. Резкий скачок цен на материалы и проблемы с поставкой возможно приведут к заморозке строек, поэтому при выборе квартиры покупателям стоит обратить внимание на надежных и крупных подрядчиков. Однако государство, отмечает она, разрабатывает меры поддержки и для данного сектора экономики.

Мы полагаем, что господдержка будет существенной, поскольку строительный сектор играет значительную роль в экономике России. Крупнейшие игроки обладают собственными мощностями или сотрудничают с отечественными производителями материалов и оборудования, поэтому санкционные давление может быть незначительным, спрогнозировала аналитик.

В будущем цены на недвижимость, со слов Наталии Пырьевой, вырастут, но затем понизятся за счет сокращения массового платежеспособного спроса.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, вследствие чего ряд стран ввели против крупных компаний и политиков санкции. Ключевая ставка Центробанка достигла рекордных 20%.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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