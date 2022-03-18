В 4 раза подорожала бумага для принтера в Нижнем Тагиле

В 4 раза подорожала бумага для принтера в Нижнем Тагиле
В 4 раза подорожала бумага для принтера в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:01ЭкономикаФото: 1MI
В четыре раза подорожала бумага для офисной техники в магазинах Нижнего Тагила. Цены поднялись и в онлайн-каталогах, жалуются представители офисных компаний, у которых регулярно .

На значительное подорожание бумаги для офисной техники жалуются жители Нижнего Тагила. Теперь цена за упаковку в 500 листов формата А4 в магазинах варьируется от 950 до двух тысяч рублей. Раньше бумага стоила в пределах 200-300 рублей.

Бумаги в магазинах Нижнего Тагила почти не осталось. Цена заоблачная,рассказал подписчик редакции TagilCity.ru.

Так, в магазине Gross House пачка «Снегурочки» и SvetoCopy теперь стоит 950 рублей. На «Яндекс. Маркет» предлагают приобрести товар со скидкой в 46% за 1 490 рублей. На OZON цены колеблются от 1 300 до 1 590 рублей. В DNS пачка бумаги Xerox Colotech+ для полноцветной печати стоит 2 099 рублей, при этом в Нижнем Тагиле товар есть в наличии только в двух из девяти магазинов торговой сети.

Между тем, власти Свердловской области и России продолжают бороться с ростом цен. Губернатор региона Евгений Куйвашев поставил задачи по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы. Основные из них — взаимодействие с предпринимателями и поддержка жителей Свердловской области. Также президент РФ Владимир Путин наказал Федеральной антимонопольной службе разобраться с ценами на товары и продукты.

Напомним, за неделю с 5 по 11 марта в Свердловской области сахар подорожал почти на 20%, до 72,52 рубля.

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