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Екатеринбургский памятник может появиться на новой купюре, номиналом 2000 рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский памятник может появиться на новой купюре, номиналом 2000 рублей (ФОТО)

18 апреля 2016, 10:30ЭкономикаТимофей Данилов
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