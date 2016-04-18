Екатеринбургский памятник может появиться на новой купюре, номиналом 2000 рублей (ФОТО)

Кандидатуру своего города выдвинули жители Владивостока, аргументируя это популярной песней группы «Мумий Тролль» - «Владивосток 2000». Но столица Свердловской области тоже не прочь попасть на новые купюры.

Главный претендент – памятник танкистам. «Варежка», как его прозвали в народе, располагается на привокзальной площади и наверняка знакома тем россиянам, которые прибывали в Екатеринбург на поездах.

Но министр культуры Свердловской области Павел Креков предлагает другой бренд Екатеринбурга: академический театр оперы и балета. По мнению министра, этот оперный театр – один из самых красивых в России и является настоящей жемчужиной города.

Дизайн купюры будет определен голосованием на федеральном телеканале. Может, в дискуссию о выборе достопримечательности включиться и жителям Нижнего Тагила? Ведь промышленная столица Урала тоже может похвастаться своими брендами. Например, Лисьей горой, драматическим театром, памятником Черепановым или трамплинами на горе Долгая.