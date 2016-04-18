«Зрелищ без хлеба»: Свердловская область планирует продать свою долю в «Нижнетагильском хлебокомбинате»

Избавиться от своей доли в «Тагилхлебе» Свердловская область планирует в следующем месяце. Торги по продаже почти 49% акции намечены на 10 мая. По сообщению «Уралинформбюро», стоимость пакета акций, выставленного на продажу, составляет 49 с лишним миллиона рублей.

Прошлый год для «Тагилхлеба» выдался весьма тяжелым. Прежде всего, чистая прибыль комбината составила всего 731 тысячу рублей. Это в 7 раз меньше, чем в 2014 году – 5,3 миллиона рублей.

В мае 2015-го на «Нижнетагильском хлебокомбинате» состоялось заседание областного Заксобрания по вопросам аграрной политики. Среди конкретных итогов встречи было отмечено, что предприятия данной области, в том числе и хлебокомбинат, нужно приватизировать – передать из собственности области частным лицам. Чтобы в случае ЧП на предприятии, например, того же пожара, это была бы уже забота предпринимателей-собственников.

TagiCity.ru напоминает, что «Тагилхлеб» работает с 1939 года. Комбинат производит хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. Гендиректором «Тагилхлеба» является тагильский депутат Станислав Бойко.