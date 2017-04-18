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Объединение систем «Платон» и ГЛОНАСС сэкономит бюджетные средства РФ: так считают эксперты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объединение систем «Платон» и ГЛОНАСС сэкономит бюджетные средства РФ: так считают эксперты

18 апреля 2017, 19:00Экономика
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