Объединение систем «Платон» и ГЛОНАСС сэкономит бюджетные средства РФ: так считают эксперты

Идея объединения госсистем «Платон» и ГЛОНАСС вполне оправдана и технически возможна, об этом заявил Андрей Ионин, член экспертного совета при российском правительстве. Развитие нового проекта по интеграции ГЛОНАСС с «Платоном» будет курировать ВПК.

Как считают в кабмине, объединение двух государственных систем поможет избежать дублирования мероприятий и дополнительных расходов, что сэкономит бюджетные деньги. Также эксперты уверены в том, что интеграция создаст условия создания единых сервисов, что улучшит их качество. Это положительным образом будет влиять на развитие обеих систем в сферах сервиса легкового и грузового транспорта.

Система взимания платы с грузовиков «Платон» введена в действие в ноябре 2015 года. Средства от нее идут в федеральный бюджет на обеспечение дорожного фонда в виде компенсации за разрушение автодорог грузовыми автомобилями весом более 12 тонн.

«Платон» уже имеет свою развитую клиентскую базу федерального масштаба, поэтому она вполне может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте, считает Ионин. Ежедневно в ней регистрируется от 300 до 500 машин.

ГЛОНАСС – единственная в мире система, позволяющая на безвозмездной основе предоставлять потребителям доступ к гражданскому сигналу глубокого позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2. Данная спутниковая навигационная система базируется на 24 космических аппаратах, движущихся в трех плоскостях орбиты. Ее развитием заняты Роскосмос, министерства и ведомства России, сообщает Коммерсант.

В связи с такими изменениями в работе двух систем предполагается, что в ближайшее время вице-премьер России Дмитрий Рогозин сменит на посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС» министра транспорта Максима Соколова.Об этом Рогозин докладывал Путину в феврале 2017 года.