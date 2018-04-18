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Предприятие в Качканаре задолжало работникам свыше 25 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие в Качканаре задолжало работникам свыше 25 миллионов рублей

18 апреля, 23:00Экономика
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