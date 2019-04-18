12 бизнесменов с активами в Свердловской области вошли в топ-200 Forbes

Владимир Лисин с состоянием в 21,3 млрд долларов попал на вторую строку топ-200. Лисин является совладельцем «Новолипецкого металлургического комбината» (владеем ООО «Виз-Сталь» в Екатеринбурге и свердловским НСММЗ).

Владелец аэропорта Кольцово, компании «Т-Плюс» и основатель «Реновы» Виктор Вексельберг занял 11-е место с состоянием в 11,5 млрд долларов. Президент УГМК Искандер Махмудов, чьё состояние оценивается в 6,6 млрд рублей, расположился на 18-м месте. Совладелец ЕВРАЗа Александр Абрамов с состоянием в 6,2 млрд долларов - на 20-м. Добавим, что Роман Абрамович, бенефициар ЕВРАЗа, находится на 10-й строке рейтинга с состоянием в 12,4 млрд рублей.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын, чьё состояние оценено в 4,4 млрд долларов, находится на 24-й строке. Игорь Алтушкин, председатель совета директоров «Русской медной компании», занял 25-е место.

Олег Дерипаска, акционер «ОК "Русал"» (свердловские предприятия «Богословский алюминиевый завод» и «Североуральский бокситовый рудник»), владеет состоянием в 3,6 млрд долларов. И это 30-е место в топ-200.

40-е место - у Александра Фролова с состоянием в 2,7 млрд долларов. Председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с 2,2 млрд долларов - на 46-м месте.

Замдиректора УГМК Игорь Кудряшкин и состояние 950 млн долларов занимает 106-ю строку рейтинга Forbs. Один из акционеров (владеет «Челябинский трубопрокатным заводом» и «Первоуральским новотрубным заводом») ЧТПЗ Андрей Комаров с состоянием 800 млн долларов занимает 130-е место.