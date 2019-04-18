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В конце апреля подпишут соглашения с первыми резидентами ТРК «Гора Белая»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В конце апреля подпишут соглашения с первыми резидентами ТРК «Гора Белая»

Сегодня, 13:10Экономика
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