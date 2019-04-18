В конце апреля подпишут соглашения с первыми резидентами ТРК «Гора Белая»

Названий компаний, которые заявились на осуществление деятельности на территории кластера, пока не уточняются. В связи с этим замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов попросил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева принять решения для привлечения дополнительных инвесторов.

Если на уровне области мы всю необходимую нормативную базу сформировали, то в городе ряд вопросов еще нужно решить. Я предлагаю на следующей неделе по итогам большого совещания по реализации проекта, наметить план первоочередных мероприятий на 2020 год,сказал Алексей Орлов.