В конце апреля подпишут соглашения с первыми резидентами ТРК «Гора Белая»

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Первые соглашения с резидентами туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом планируют подписать на форуме «Большой Урал». Мероприятие пройдёт в «Ельцин центре» 25-26 апреля, сообщает издание JustМedia.ru.
Сюжеты: Нижний Тагил
Названий компаний, которые заявились на осуществление деятельности на территории кластера, пока не уточняются. В связи с этим замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов попросил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева принять решения для привлечения дополнительных инвесторов.
Если на уровне области мы всю необходимую нормативную базу сформировали, то в городе ряд вопросов еще нужно решить. Я предлагаю на следующей неделе по итогам большого совещания по реализации проекта, наметить план первоочередных мероприятий на 2020 год,сказал Алексей Орлов.
В четверг, 17 апреля, руководство комплекса «Гора Белая» представило эскизы будущей горнолыжной деревни.
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