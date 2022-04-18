Директор тагильского хлебозавода вызван в прокуратуру из-за повышения цен

Директор тагильского хлебозавода вызван в прокуратуру из-за повышения цен
Директор тагильского хлебозавода вызван в прокуратуру из-за повышения цен
Сегодня, 17:58ЭкономикаФото: 1МI
Прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила потребует от руководителя АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» не повышать цены на хлебобулочные изделия.

В требовании, направленное прокуратурой начальнику хлебокомбината, указано, что был зафиксирован рост цен на товары предприятия. Управляющего вызвали в прокуратуру 19 апреля 2022 года. Его предупредят о том, что нельзя нарушать законодательство о ценообразовании, пишет ЕАН.

Прокурор Дзержинского района сообщил, что данное предупреждение — превентивная мера, чтобы производитель не стал повышать стоимость.

Напомним, недавно жители Нижнего Тагила пожаловались на рост цен на картофель в одном из супермаркетов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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