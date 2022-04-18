Директор тагильского хлебозавода вызван в прокуратуру из-за повышения цен

В требовании, направленное прокуратурой начальнику хлебокомбината, указано, что был зафиксирован рост цен на товары предприятия. Управляющего вызвали в прокуратуру 19 апреля 2022 года. Его предупредят о том, что нельзя нарушать законодательство о ценообразовании, пишет ЕАН.