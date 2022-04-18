«Золотые» яйца, овощи и сахар. Снизились ли цены на продукты в Нижнем Тагиле

«Дефицитный» сахар

Последний продукт — сахар. Ранее в сети «Магнит» заявили, что ажиотаж прошел и спрос на продукт снизился почти в два раза. То есть, даже если еще остались те, кто закупается, то их уже не так много. При этом цена осталась на уровне 90 рублей. Считалось, что Россия обеспечивает себя сахаром на 99%. Однако не все так просто.