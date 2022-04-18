«Золотые» яйца, овощи и сахар. Снизились ли цены на продукты в Нижнем Тагиле

Три недели назад, 14 марта, редакция начала проводить собственный мониторинг стоимости продуктов питания, бензина и лекарств. Методология использовалась та же, что и у Общественной палаты РФ. Это значит, что внимание было уделено «социальным ценам», которые являются нижним диапазоном, предлагаемым крупными сетевыми магазинами.
Наибольшее подорожание в течение месяца отмечается у овощей, яиц и сахара.
Стоимость одного десятка яиц первого сорта в магазинах Нижнего Тагила выросла с 72 рублей до 78. При этом сами продавцы ожидают, что цена станет еще больше, так как приближается празднование Пасхи, которое не обходится без яиц.
За 10 лет продукт подорожал на 88%. При этом, по данным Минсельхоза, предоставленным TagilCity.ru, в 2020 году Свердловская область обеспечила себя мясом и мясопродуктами на 58,7% молоком и молокопродуктами на 73,3%, а яйцами на 101,1%. При этом часть продукции из региона уходит. Ее экспортируют в 40 стран мира.
Выполнение показателя по экспорту продукции АПК Свердловской области в 2021 год составило 110,3 млн долларов США (110,5% к плановому значению). Из Свердловской области экспортируется масложировая продукция, цыплята племенного разведения, субпродукты, мясо птицы, кондитерские изделия, продукты, используемые для кормления животных, инкубационные яйца, яйца домашних птиц, сообщили TagilCity.ru в Минсельхозе.
Следующая категория товаров, которая вызывает удивление — это овощи. Свекла, морковь, лук и капуста выросли в цене почти в два раза. Стоимость у них, как правило, зависит от сезонности. Так цена за килограмм капусты увеличилась с 82,57 рубля до 126 рублей, а лук прибавил в цене почти в два раза, достигнув 57 рублей за килограмм.
При этом в конце марта «Коммерсант» писал, что ритейлеры уже столкнулись с нехваткой белокочанной капусты, моркови и свеклы, а также резким скачком их стоимости. Причиной стало то, что старый урожай заканчивается, а новый, из-за границы, пока еще не созрел. Однако Минсельхоз РФ исключил дефицит овощей, даже несмотря на проблемы с закупками.
Отмечалось, что во всех торговых сетях говорят о сильном изменении стоимости овощей открытого грунта. Основными их поставщиками являются Турция, Египет и Узбекистан. Торгуют они с Россией за валюту.
На данный момент активно ведется работа по импортозамещению. В частности, в Свердловской области, в 2022 году на господдержку аграриев планируется направить 4,5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, сообщили TagilCity.u в региональном Минсельхозе.
Средства, в частности, планируется направить на покупку сельхозтехники и оборудования, на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, гидромелиоративных мероприятий. Предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, рассказали в министерстве.
Помимо этого для аграриев предусмотрено льготное кредитование и могут быть введены дополнительные меры поддержки в случае необходимости. В министерстве также отмечают, что до 99% семян произведены в России, производители полностью обеспечены картофелем для посадки. Семена импортного производства планируется заменить гибридами отечественной селекции.
Для посева зерновых культур в Свердловской области используются семена российского производства — до 99%, при этом доля использования семян зерновых и зернобобовых культур уральской селекции составляет 60%. Аграрии полностью обеспечены семенным материалом картофеля. Для посадки картофеля ежегодно используется более 98% семян российского производства, рассказывают специалисты Минсельхоза.
Там добавили, что сельхозпроизводители уже приобрели 37,38 тысячи тонн минеральных удобрений, а всего им требуется 54,64 тысячи тонн. Остальная часть продукции будет приобретена до 1 июня по ценам ноября 2021 года.
Последний продукт — сахар. Ранее в сети «Магнит» заявили, что ажиотаж прошел и спрос на продукт снизился почти в два раза. То есть, даже если еще остались те, кто закупается, то их уже не так много. При этом цена осталась на уровне 90 рублей. Считалось, что Россия обеспечивает себя сахаром на 99%. Однако не все так просто.
Когда растут цены, то меняется и структура питания. А от этого становится выше потребность в сахаре. Люди чаще готовят дома, консервируют продукты. Считается, что объемы потребления, наоборот, вырастут. А вот успеет ли производство за повышающимся спросом, станет ясно в следующем году.
Таким образом, говорить о том, что цены снижаются пока рано. При этом власти региона заявляют, что ситуация стабильная — и со стоимостью товаров, и с поставками. Однако на некоторые продукты ценники растут с каждым днем и когда завершится этот рост, остается неизвестным.