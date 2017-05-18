Правительство России поддержало продажу алкоголя в интернете

Кабмин РФ подготовил положительный отзыв о разрешении дистанционной продажи алкоголя. При этом предлагается ввести новый вид лицензирования на розничную продажу спиртного через интернет, об этом сообщает газета «Известия». Полномочия по выдаче таких лицензий будут принадлежать Росалкогольрегулированию.