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Зависимость российских фермеров от импортных семян овощных культур составляет от 30 до 90% (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зависимость российских фермеров от импортных семян овощных культур составляет от 30 до 90% (ФОТО, ВИДЕО)

18 мая 2017, 20:10Экономика
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