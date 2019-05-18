Члены аппарата правительства и Конституционного суда отчитались о доходах
Члены Конституционного суда и сотрудники аппарата правительства отчитались о доходах за 2018 год. Декларации были опубликованы на сайтах правительства и суда.
Уроженец Свердловской области Сергей Куликов стал самым богатым чиновником аппарата правительства. Согласно декларации за 2018 год он заработал 46,9 млн рублей.
Сергей Куликов занимает должность замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии. В собственности его семьи автомобиль Mercedes-Benz, два земельных участка, три квартиры и два машино-места.
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов задекларировал 13,7 млн рублей. У представителя правительства в Верховном и Конституционном судах Михаила Барщевского в собственности имеется два десятка участков земли, в том числе в Латвии. Директор департамента протокола Александр Валяев владеет виллой и земельным участком в Испании.
Наименьший доход за 2018 году у Рината Мухамеджанова, который занимает должность заместителя главы секретариата и помощника вице-премьера Алексея Гордеева. Его доход — 2,57 млн рублей.
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заработал 13,4 млн рублей. Его заместители Ольга Хохрякова и Сергей Маврин заработали 12,5 млн и 11,1 млн рублей. Среди сотрудников КС наименьший доход у судьи Юрия Рудкина —10 млн рублей.
В марте чиновники Свердловской области также отчитались о доходах за прошедший год. Среди свердловчан самым богатым чиновником стал замглавы региона Алексей Орлов.