Члены аппарата правительства и Конституционного суда отчитались о доходах

Уроженец Свердловской области Сергей Куликов стал самым богатым чиновником аппарата правительства. Согласно декларации за 2018 год он заработал 46,9 млн рублей.

Сергей Куликов занимает должность замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии. В собственности его семьи автомобиль Mercedes-Benz, два земельных участка, три квартиры и два машино-места.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов задекларировал 13,7 млн рублей. У представителя правительства в Верховном и Конституционном судах Михаила Барщевского в собственности имеется два десятка участков земли, в том числе в Латвии. Директор департамента протокола Александр Валяев владеет виллой и земельным участком в Испании.

Наименьший доход за 2018 году у Рината Мухамеджанова, который занимает должность заместителя главы секретариата и помощника вице-премьера Алексея Гордеева. Его доход — 2,57 млн рублей.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заработал 13,4 млн рублей. Его заместители Ольга Хохрякова и Сергей Маврин заработали 12,5 млн и 11,1 млн рублей. Среди сотрудников КС наименьший доход у судьи Юрия Рудкина —10 млн рублей.