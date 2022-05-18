Новая компрессорная станция появилась на Среднеуральском медеплавильном заводе

Старт проекта приходится на 2021 год. Тогда было закуплено необходимое оборудование, закуплено место и осуществлен монтаж. А весной станция начала свою работу.
Раньше воздух поступал по трубопроводу сжатого воздуха из кислородно-компрессорного цеха. Однако данный процесс имел недостатки. Из-за перепадов температуры весной и осенью в трубопровод поступал влажный воздух. Он остывал и выпадал в осадок в виде конденсата, а также трубопровод переморживало. Кроме того, давление воздуха было невысоким.
Новая станция позволяет устранить данные недостатки. У нее имеется два компрессора с максимальной выработкой в 26 кубометров осушенного воздуха. Берет его установка с улицы, фильтрует, сжимает и в зависимости от погоды нагревает, охлаждает или осушает. Только потом он идет на оборудование. При этом станция работает в автоматическом режиме.
В ремонтно-механическом цехе СУМЗа сжатый воздух используется для работы пневмоинструмента, молотов и прессов. Также завязана на него и технология участка цветного литья, на котором сжатый воздух формирует основные элементы.