Новая компрессорная станция появилась на Среднеуральском медеплавильном заводе

Новая компрессорная станция появилась на Среднеуральском медеплавильном заводе
Новая компрессорная станция появилась на Среднеуральском медеплавильном заводе
Сегодня, 08:29ЭкономикаФото: УГМК
Новую блочно-компрессорную станцию закупило ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в состав УГМК). Она в бесперебойном режиме подает осушенный сжатый воздух к инструментам и оборудованию ремонтно-механического цеха.

Старт проекта приходится на 2021 год. Тогда было закуплено необходимое оборудование, закуплено место и осуществлен монтаж. А весной станция начала свою работу.

Раньше воздух поступал по трубопроводу сжатого воздуха из кислородно-компрессорного цеха. Однако данный процесс имел недостатки. Из-за перепадов температуры весной и осенью в трубопровод поступал влажный воздух. Он остывал и выпадал в осадок в виде конденсата, а также трубопровод переморживало. Кроме того, давление воздуха было невысоким.

Новая станция позволяет устранить данные недостатки. У нее имеется два компрессора с максимальной выработкой в 26 кубометров осушенного воздуха. Берет его установка с улицы, фильтрует, сжимает и в зависимости от погоды нагревает, охлаждает или осушает. Только потом он идет на оборудование. При этом станция работает в автоматическом режиме.

В ремонтно-механическом цехе СУМЗа сжатый воздух используется для работы пневмоинструмента, молотов и прессов. Также завязана на него и технология участка цветного литья, на котором сжатый воздух формирует основные элементы.

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