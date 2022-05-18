Новая компрессорная станция появилась на Среднеуральском медеплавильном заводе

Новая станция позволяет устранить данные недостатки. У нее имеется два компрессора с максимальной выработкой в 26 кубометров осушенного воздуха. Берет его установка с улицы, фильтрует, сжимает и в зависимости от погоды нагревает, охлаждает или осушает. Только потом он идет на оборудование. При этом станция работает в автоматическом режиме.