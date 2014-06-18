«Титановая долина» и «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Руководители ОЭЗ «Титановая долина» и корпорации «ВСМПО-Ависма» 17 июня в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подписали соглашение, которое определяет порядок взаимодействия сторон по проекту строительства производственного комплекса для механической обработки титановых деталей на территории особой экономической зоны «Титановая долина».
Документ подписан в рамках визита главы региона на площадку строительства особой экономической зоны. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов и генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.
Согласно документу ОЭЗ «Титановая долина» выполняет проектирование производственного комплекса и обеспечивает реализацию работ по его строительству и вводу в эксплуатацию. Кроме этого, организует межевание земельного участка, его постановку на государственный кадастровый учет и инженерную подготовку территории. Плановые сроки строительства, зафиксированные в соглашении, – 2014-2016 гг.
Сегодня в соглашении мы не только зафиксировали ключевые этапы строительства производственных объектов в особой экономической зоне, но также обязательства сторон в ходе реализации проекта. Это закономерный шаг в развитии наших отношений, подтверждающий серьезность намерений участников отметил генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Отметим, что 24 марта 2013 года компания ООО «ВСМПО-Новые технологии» стала резидентом ОЭЗ «Титановая долина».
Сегодняшнее соглашение – это следующий шаг в рамках реализации стратегии корпорации «ВСМПО-Ависма», предусматривающей расширение линейки продукции с высокой добавленной стоимостью за счет создания и наращивания мощностей по углубленной механической обработке изделий из титановых сплавов сказал Михаил Воеводин.
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© TagilCity.ru по информации пресс-службы «Титановой долины»