«Титановая долина» и «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Документ подписан в рамках визита главы региона на площадку строительства особой экономической зоны. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов и генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.

Согласно документу ОЭЗ «Титановая долина» выполняет проектирование производственного комплекса и обеспечивает реализацию работ по его строительству и вводу в эксплуатацию. Кроме этого, организует межевание земельного участка, его постановку на государственный кадастровый учет и инженерную подготовку территории. Плановые сроки строительства, зафиксированные в соглашении, – 2014-2016 гг.

Сегодня в соглашении мы не только зафиксировали ключевые этапы строительства производственных объектов в особой экономической зоне, но также обязательства сторон в ходе реализации проекта. Это закономерный шаг в развитии наших отношений, подтверждающий серьезность намерений участников отметил генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Отметим, что 24 марта 2013 года компания ООО «ВСМПО-Новые технологии» стала резидентом ОЭЗ «Титановая долина».

Сегодняшнее соглашение – это следующий шаг в рамках реализации стратегии корпорации «ВСМПО-Ависма», предусматривающей расширение линейки продукции с высокой добавленной стоимостью за счет создания и наращивания мощностей по углубленной механической обработке изделий из титановых сплавов сказал Михаил Воеводин.

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