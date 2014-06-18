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«Титановая долина» и «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Титановая долина» и «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

18 июня 2014, 13:40ЭкономикаCorey
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