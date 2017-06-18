Завод в Нижнем Тагиле накопил долг по зарплате в 13,3 млн рублей: за дело взялась областная прокуратура

Известно, что руководство не выплачивало зарплату в период с апреля 2016 года по январь 2017. За эти месяцы накопился многомиллионный долг - 13,3 млн рублей. Сейчас деятельность и производство на предприятии остановлены.

Еще в июле прошлого года руководитель предприятия получил представление с требованием устранить нарушения. Более того, ему выписали штраф в 30 тысяч рублей в рамках административного производства. В сентябре 2016 года против него было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим за период более 3 месяцев. В суд был направлен 81 приказ о взыскании денежных средств.