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Завод в Нижнем Тагиле накопил долг по зарплате в 13,3 млн рублей: за дело взялась областная прокуратура
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завод в Нижнем Тагиле накопил долг по зарплате в 13,3 млн рублей: за дело взялась областная прокуратура

18 июня 2017, 10:15Экономика
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