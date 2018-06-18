Импортозамещение по-волгоградски: будущее овощеводства

Приведу один пример: в советское время у нас под овощные культуры было отведено более 100 тысяч гектаров. На сегодняшний день это порядка 20 тысяч гектаров – планируем ещё прибавлять, но в советское время мы максимальный урожай получали в 316 тысяч тонн, а в прошлом году получили миллион, даже чуть больше, 1 млн 60 тысяч тонн. Хотя площади под овощные культуры, конечно, уменьшились. Так же точно и по другим позициям – на данный момент структура посевных площадей, мелиорируемых земель несколько иная. Каждый гектар работает несколько по-иному, чем в советское время Василий Иванов, вице-губернатор — председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Сегодня перед АПК стоит задача создавать продукцию с добавленной стоимостью, увеличивать мощности переработки — это обеспечивает предприятия круглогодичной загрузкой, позволяет создавать постоянные, а не сезонные рабочие места и в итоге стимулирует развитие сельхозпроизводства. То есть переработка овощей рассматривается как один из драйверов экономического развития Волгоградской области, которая является не только важным промышленным, но и сельскохозяйственным регионом.

Понятно, что создание перерабатывающего производства под силу далеко не всем хозяйствам. И здесь на помощь приходит государство, которое помогает реализовывать инвестиционные проекты структурам, готовым развивать эту отрасль. Механизм господдержки активно заработал в регионе с 2014 года, когда губернатором Андреем Бочаровым развитие АПК было обозначено в качестве стратегического приоритета Волгоградской области. Такая работа с инвесторами доказала свою эффективность: в настоящее время в области в сельском хозяйстве реализуется более 300 инвестпроектов общей стоимостью 44,6 миллиарда рублей.

Одним из показательных в этом плане является проект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию томатов в открытом грунте и переработке в томатную пасту. Его реализует в Ленинском районе ООО «Кухмастер».

Это многоступенчатый проект, рассчитанный на 5 лет. На первоначальном этапе задача стояла по строительству системы орошения и первичной обработки томатов. Затем началось расширение производства. Компании понравилось отношение к инвесторам со стороны Волгоградской области, она поставила здесь завод по переработке кабачка и тыквы. Общий объем инвестиций оценивается в миллиард рублей, за два года уже освоено 400 млн. К 2020 году планируется выход на полную производственную мощность в 200 тыс. тонн перерабатываемых овощей в год Сергей Чумаков, заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Инвестпроект «Кухмастера» примечателен не только своими масштабами, но и тем, что направлен на решение стратегически важной общенациональной задачи – импортозамещение.

Сейчас 90% томатной пасты завозится в Россию из-за рубежа — из Китая, Ирана, Турции, той же Италии. Наш проект как раз и направлен на то, чтобы переломить эту ситуацию и насытить внутренний рынок. Решение о создании собственного сельскохозяйственного предприятия в Ленинском районе было принято в 2015 году. А в прошлом году при поддержке областных властей мы завершили строительство завода с двумя линиями по производству томатной пасты и переработки овощей и создание орошаемого участка площадью 332 гектара говорит директор ООО «Кухмастер» Вадим Обрубов.

Кстати, орошение — это важнейшая составляющая данного инвестпроекта. Без строительства новых мелиоративных систем в регионе, который относится к зоне рискованного земледелия, говорить о развитии сельхозпроизводства не приходится. Региональные власти ведут целенаправленную и последовательную работу по расширению поливных площадей. За последние 4 года благодаря вхождению в пилотный проект по строительству объектов мелиорации в Волгоградской области площадь орошаемых земель в области увеличилась с 33,7 тысячи до 44,6 тысячи гектаров. Инвесторам, которые вводят в строй системы орошения, компенсируется до 70% понесенных затрат. Только в прошлом году на эти цели было направлено около 640 млн рублей – больше, чем за три предыдущие годы.

На возмещение части затрат, связанных со строительством систем орошения, в конце прошлого года мы получили более 52 млн рублей государственных субсидий, сейчас у нас в обороте около 340 га орошаемых земельных участков. Планируем расширяться и ввести к концу этого — в следующем году еще 150 га рассказал директор «Кухмастера» Вадим Обрубов.

Орошаемые участки находятся рядом с заводом, что значительно облегчает логистику и снижает затраты на транспортировку сырья. Поля между селами Бахтияровка и Заплавное засажены главным образом томатами, из которых и делается концентрат для производства томатной пасты. В прошлом году при поддержке региональных властей предприятие запустило линию по переработке кабачков, моркови и тыквы на икру и сок. Его мощность — 300 тонн в сутки (для сравнения — в советские времена консервные заводы перерабатывали в десять раз меньше).

В прошлом году на «Кухмастере» переработали около 30 тысяч тонн овощей. В этом планируют нарастить объемы, главное — чтобы было что перерабатывать, говорит директор предприятия. Поэтому сырье здесь не только выращивают сами, но и закупают у местных фермеров из Ленинского и Среднеахтубинского районов.

То есть этот проект помогает нам развивать сельскохозяйственную кооперацию и имеет синергетический эффект: фермеры реализуют свою продукцию, причем «логистическое плечо» в данном случае очень короткое , и это значительно ускоряет процесс. Они получают возможность сбывать весь урожай — ведь далеко не весь томат или кабачок идет на прилавки. И мы уже сейчас видим, что товаропроизводители начинают менять структуру посевных площадей — больше отводят под те же томаты, к примеру Сергей Чумаков, заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Развитие сельхозкооперации, позволяющей вовлечь в промышленную сферу малые формы хозяйствования, является важнейшим направлением для областных властей. Задачи по созданию кооперативов на базе перерабатывающих предприятий были поставлены губернатором Андреем Бочаровым в ходе его визита на «Кухмастер» в сентябре прошлого года. С производителем уже активно активно сотрудничают несколько фермеров Ленинского и Среднеахтубинского районов. Так, Павел Чердынцев начал поставки томатов и кабачков на «Кухмастер» в прошлом году.

Областные власти помогли нам, так сказать, скооперироваться, выйти друг на друга. В 2017-м я им поставил около 2-х тысяч тонн овощей, а в нынешнем году мы значительно наращиваем объемы нашего сотрудничества. Я посадил 115 гектаров томатов и почти 70 гектаров кабачка, морковь еще, более половины выращенной продукции планирую поставить на «Кухмастер». Это очень хорошо, что стали возрождать такие производства, мы давно этого ждали. Я больше 20-ти лет выращиваю овощи — раньше сдавали на Среднеахтубинский завод, потом был резкий обвал, переработка упала. И вот несколько лет назад она стала возрождаться. Это очень нужно — и производителям, и обычным людям, которые покупают икру, томатную пасту. Ведь это мало того, что сделано нашими земляками, из нашего местного сырья, но еще и просто очень вкусно Павел Чердынцев, фермер.

Фермеры сейчас активно заключают договоры о сотрудничестве с «Кухмастером». Здесь, конечно, есть свои нюансы — у производителя свои требования к потребительским качествам сырья. Например, томаты должны содержать строго определенное количество сухих веществ, иначе паста или кетчуп из них просто не получатся. Поэтому специалисты предприятия берут под контроль занятые овощами площади. Фермеры, в свою очередь, участвуют в семинарах и совещаниях, которые проходят на заводе, могут отследить всю производственную цепочку переработки своих овощей.

Подобное сотрудничество необходимо развивать и расширять, считают областные власти. Это позволит загрузить перерабатывающие производства, что называется, по полной и выйти на круглогодичный режим работы. К примеру, на «Кухмастере» для этого сейчас монтируют линию по фасовке продукции в потребительскую тару. С организацией работы не только в сезон предприятие сможет в перспективе перерабатывать до 200 тысяч тонн свежих овощей в год.