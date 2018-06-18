Пошлины на зарубежные интернет-покупки могут появиться в России

Покупки стоимостью не более 1 000 евро, сделанные в зарубежных интернет-магазинах, сейчас не облагаются пошлиной в России. Если общая сумма приобретения выше указанного порога, взимается пошлина в размере 30% от стоимости покупки, но не меньше 4 евро за килограмм.

Совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу было принято решение понижать сумму допустимой стоимости поэтапно: с 2019 года – до 500 евро, с 2020 – до 200 евро.

Переход к данной системе планируется осуществить в течение от одного до полутора лет. Такой срок дается на подготовку владельцам интернет-магазинов, «Почте России» и таможенной службе, сообщает URA.RU.