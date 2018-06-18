Пошлины на зарубежные интернет-покупки могут появиться в России
18 июня, 13:05Экономика
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Федеральная таможенная служба выступила с предложением взимать пошлины со всех покупок любой стоимости, совершенных через иностранные интернет-магазины. Таможенники предполагают, что такая мера поспособствует пополнению государственного бюджета на 25 млрд рублей в год.
Покупки стоимостью не более 1 000 евро, сделанные в зарубежных интернет-магазинах, сейчас не облагаются пошлиной в России. Если общая сумма приобретения выше указанного порога, взимается пошлина в размере 30% от стоимости покупки, но не меньше 4 евро за килограмм.
Совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу было принято решение понижать сумму допустимой стоимости поэтапно: с 2019 года – до 500 евро, с 2020 – до 200 евро.
Переход к данной системе планируется осуществить в течение от одного до полутора лет. Такой срок дается на подготовку владельцам интернет-магазинов, «Почте России» и таможенной службе, сообщает URA.RU.
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