Российско-панамский бизнес-форум с участием президента Панамы состоялся в Москве

Президент Панамы посетил Россию впервые за 27 лет. Здесь нынешний лидер республики Хуан Карлос Варела встретился с Владимиром Путиным, посетил матч-открытие ЧМ-2018 и Российско-панамский бизнес-форум.

На форуме предприниматели обеих стран осуждали возможность сотрудничества Панамы и России. По словам президента ТПП Сергея Катырина, потенциал для развития российско-панамских отношений есть в области фармацевтики, инфраструктуры, энергетики, туризма, а также транспорта и телекоммуникаций.

На сегодняшний день торгово-экономические отношения между странами пока не налажены. Есть только разовые поставки грузов, в основном — машинооборудования.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела высказал надежды о тесном сотрудничестве с Москвой. По его словам, в Панаме много возможностей для развития различных видов деятельности, в том числе и коммерческой. Обоюдное сотрудничество будет способствовать бизнесу, торговле и другим важным отношениям между Панамой и Россией.