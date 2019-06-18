Девелоперы Нижнего Тагила окажутся в зоне риска после отмены «долевки»
Отмена долевого строительства в России больше всего ударит по застройщикам в маленьких городах, передаёт «УрБК» слова представителей свердловских девелоперов и Уральской палаты недвижимости с пресс-конференции в Екатеринбурге. По их словам, в зоне риска может оказаться и Нижний Тагил.
С 1 июля российские застройщики будут обязаны работать по новой системе. Компании должны завести эскроу-счет в банке, на который и будут поступать деньги «дольщиков». Использовать эти средства можно будет только после сдачи объекта, а на время стройки кредитные организации будут выдавать застройщику займы под 2-6% годовых. Компаниям разрешили достраивать некоторые объекты после 1 июля по старым правилам, если дом готов более чем на 30% и в нем продано не менее 10% квартир.
Помимо Нижнего Тагила, такая ситуация угрожает девелоперам Каменск-Уральского, Первоуральска, Ревды и Заречного, где в последние годы активно строится многоквартирное жилье, сообщают эксперты. По их данным, в маленьких городах у застройщиков меньше шансов получить проектное финансирование и вовремя завершить строительство.
Застройщики, которые работают в малых городах Среднего Урала, могут серьезно пострадать. В отличие от Екатеринбурга там низкая маржинальность реализации строительных проектов. Это связано с невысокой покупательской активностью. Откуда ей там взяться? Реальные доходы населения продолжают снижаться, передаёт «УрБК» слова президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой.
По словам аналитиков, для открытия эскроу-счета застройщикам нужно убедить банк в окупаемости проекта. Кредитные организации имеют возможность отказать в предоставлении финансирования. В Екатеринбурге подавляющее число проектов имеют хорошую рентабельность из-за относительно большого спроса и высоких цен. В остальных городах Свердловской области ситуация сильно отличается в худшую сторону.