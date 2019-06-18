Девелоперы Нижнего Тагила окажутся в зоне риска после отмены «долевки»

С 1 июля российские застройщики будут обязаны работать по новой системе. Компании должны завести эскроу-счет в банке, на который и будут поступать деньги «дольщиков». Использовать эти средства можно будет только после сдачи объекта, а на время стройки кредитные организации будут выдавать застройщику займы под 2-6% годовых. Компаниям разрешили достраивать некоторые объекты после 1 июля по старым правилам, если дом готов более чем на 30% и в нем продано не менее 10% квартир.